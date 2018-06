Altwarmbüchen

Das Musical Schach 2.0 von Andreas Schmittberger wird am Montag, 18. Juni, und am Dienstag, 19. Juni im Gymnasium Isernhagen aufgeführt. Beteiligt sind Lehrer der Fachgruppe Musik, die Chor-AG, verschiedene Solisten aus den Jahrgängen 5 bis 9, die Orchester-AG, die Brass-Band und sogar eine Choreo-Gruppe aus Jahrgang 8. Geprobt wird schon das ganze Jahr, unter anderem bei einer mehrtägigen Probenfahrt zu Beginn des Jahres.

„Schwarz oder weiß? – Du musst dich entscheiden!“: Alles scheint in bester Ordnung, doch es ist mächtig was faul im Staate der Weißen: Erst revoltieren die Bauern, und jetzt stehen auch noch die Schwarzen an der Grenze. Revolution und Krieg! Keine leichte Zeit für die weiße Königin und ihren Göttergatten. Doch sie hat eine Idee: Wozu hat man eine Tochter, wenn nicht, um sie politisch geschickt zu verheiraten? Nach Motiven aus Georg Büchners Bühnenstück „Leonce und Lena“ entwickelt sich eine Geschichte, in der es um Schwarz und Weiß, Krieg und Frieden geht. Dabei geraten zwei junge Menschen ins Visier der Mächtigen. Aber die jungen Leute Luna und Zero sind nicht gewillt, ihr Schicksal den Plänen der Altvorderen unterzuordnen.

Andreas Schmittberger lässt in seinem neuen hitverdächtigen Musical Ideen aus dem 19. Jahrhundert in Zeitgeist-Motive der Jetztzeit übergehen: den digitalen Überwachungsstaat, die Abstinenz des Männlichen, leere Konsumhaltung, Gleichgültigkeit in der Partnerschaft … Dabei prallen die Fronten mit manchmal surrealem Esprit und einer großen Portion Humor aufeinander. Und das wie immer mit Songs, die in ihrer stilistischen Bandbreite von Latinpop, Klassik über Schlager bis Discosound und Rock ihresgleichen suchen.

Die Aufführungen beginnen jeweils um 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Von Philipp Bader