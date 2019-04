Konzert: Quasi Vocal singt in Christophoruskirche Altwarmbüchen

Nachrichten Altwarmbüchen - Konzert: Quasi Vocal singt in Christophoruskirche Altwarmbüchen Chor- und Instrumentalkonzert in der Christophoruskirche: Das Ensemble Quasi Vocal, eine Gruppierung aus Kirchenmusikern und ambitionierten Laien, präsentiert am Sonntag, 28. April, ab 18 Uhr Werke von Heinrich Schütz, Max Reger und Ola Gjeilo.

Das Musikensemble „Quasi Vocal“ tritt am 28. April in der Christophoruskirche in Altwarmbüchen auf. Quelle: privat