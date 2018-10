Kirchhorst

Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Kirchhorst, Stelle und Altwarmbüchen haben am Montagnachmittag dafür gesorgt, dass Rettungssanitäter einer älteren Frau zu Hilfe kommen konnten. Eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes hatte gegen 16.20 Uhr den Notruf gewählt, weil ihre Patientin in deren Wohnung am Schulweg in Kirchhorst gestürzt war und die Haustür deshalb nicht öffnen konnte. Feuerwehrleute verschafften dem ebenfalls alarmierten Rettungsdienst Zutritt zur Wohnung. Danach sicherten sie die Haustür und übergaben die Einsatzstelle der Polizei.

Von Frank Walter