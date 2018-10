Kirchhorst

Nach einem Parkrempler hat die Polizei in Kirchhorst die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein Fahrzeug die vordere Stoßstange eines am Fahrbahnrand an der Tischlerstraße abgestellten BMW und beschädigt diesen. Der Unfall ereignete sich am Montag zwischen 5.40 und 15.20 Uhr. Die Polizei beziffert die Höhe des Schadens mit 400 Euro und bittet etwaige Zeugen sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 im Kommissariat Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer