Isernhagen K.B

Einen nicht alltäglichen Einsatz hatten die Feuerwehren von Isernhagen F.B. und K.B. am Freitagmittag: Auf der K 114 zwischen Altwarmbüchen und Isernhagen K.B. war ein Lastkraftwagen mit einem defekten Tank liegengeblieben. Aus dem floss Diesel auf die Fahrbahn. Während die Polizei den Bereich halbseitig absperrte und den Verkehr um das liegengebliebene Fahrzeug leitete, streuten die Feuerwehrleute den ausgelaufenen LKW-Treibstoff ab. Es kam zu kleineren Verkehrsbehinderungen. Betroffen davon waren auch einige Schulbusse, die vom Schulzentrum Altwarmbüchen in Richtung Isernhagen unterwegs waren. Nach Aussage der Polizei Großburgwedel war der Einsatz am Nachmittag beendet und der Verkehr konnte wieder störungsfrei fließen.

Von Thomas Oberdorfer