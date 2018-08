Isernhagen H.B

Gleich in zwei Fällen sind Unbekannte in Bahnhofsnähe in geparkte Autos eingebrochen. Die Polizei hält es für möglich, dass beide Diebstähle ein und demselben Täter zuzurechnen sind.

Auf dem Parkplatz direkt am Bahnhof schlug ein Unbekannter am Sonntag zwischen 14 und 22 Uhr an einem BMW die hintere rechte Dreiecksscheibe ein. Aus dem Wageninneren entwendete er eine Sporttasche mit Sportbekleidung, eine Lederjacke und eine Sonnenbrille. Den Schaden schätzt die Polizei auf 430 Euro. Im zweiten Fall war ein VW T6 Multivan betroffen, der nur einige Hundert Meter weiter an der Burgwedeler Straße in Höhe der Bahnhofstraße geparkt war. Im Zeitraum von Sonntag, 22.30 Uhr, bis Montag, 8.15 Uhr, gelangte der Täter ohne erkennbare Aufbruchspuren in den Innenraum und baute die Tachoeinheit aus – ein Schaden etwa 400 Euro.

Wer Verdächtiges bemerkt hat, sollte das Polizeikommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, verständigen.

Von Frank Walter