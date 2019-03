Altwarmbüchen

Augenscheinlich zu heiß gekocht wurde am Sonnabendnachmittag an einem Imbiss im A2-Center: Die automatische Brandmeldeanlage sprang an und alarmierte die Feuerwehr. Die rückte mit 13 Einsatzkräften an und evakuierte das Zentrum. Anschließend wurden die betroffenen Läden belüftet. Nach einer halben Stunde konnten die Besucher ihre Einkäufe fortsetzen.

Von Thomas Oberdorfer