Isernhagen

Die Winterkino-Reihe startet in diesem Jahr bereits im November. Als weitere Spielstätte ist die Begegnungsstätte Isernhagen F.B. hinzugekommen. Die Gemeinde Isernhagen hat zusammen mit dem Mobilen Kino Niedersachsen fünf interessante Filme ausgesucht, die aus Frankreich, Spanien und Island kommen.

Los geht es am Mittwoch, 14. November, in der Begegnungsstätte auf dem Isernhagenhof in F.B., Hauptstraße 68a. Die französische Komödie handelt von Seyolo, der aus Zaire kommt und 1975 sein Diplom als Arzt in Lille macht. Das Angebot des Bürgermeisters einer kleinen Landgemeinde kommt für ihn gerade richtig, also geht er mit seiner Familie nach Marly-Gomont. Die Dorfbewohner reagieren sehr abweisend, doch so leicht lässt sich Seyolo nicht unterkriegen. Der Film hat keine Altersbeschränkung.

Am Mittwoch, 9. Januar, läuft ein romantisches Roadmovie mit Donald Sutherland und Helen Mirren. Ella und John sind zusammen alt geworden und auch nicht mehr sonderlich fit. Doch ihre verbleibenden Tage sollen nicht ungenutzt verstreichen, und so begeben sich die beiden in ihrem Oldtimer-Wohnmobil auf einen Roadtrip entlang der amerikanischen Ostküste. Den Film, freigegeben ab zwölf Jahre, zeigt das Winterkino in der Begegnungsstätte Isernhagen H.B., Burgwedeler Straße 141e.

Eine spanische Tragikomödie, die zugleich ein Familienstreifen ist, ist am Mittwoch, 6. Februar, in der Begegnungsstätte Buhrsche Stiftung in N.B., Am Ortfelde 74, zu sehen. Darin geht es um die junge Alma, die mit ihrer Familie auf einem spanischen Bauernhof lebt. Das Familieneinkommen wird mehr recht als schlecht erwirtschaftet, denn viele Schicksalsschläge haben die Familie seit dem Verkauf eines uralten Olivenbaums getroffen. Also beschließt Alma, den Baum wieder heimzuholen. Der Film ist ab sechs Jahren freigegeben.

Am Mittwoch, 13. März, flimmert ein Film eines isländischen Regisseurs im Rathaus Isernhagen in Altwarmbüchen über die Leinwand. Seit mehr als 40 Jahren haben die Brüder Gummi und Kiddi nicht mehr miteinander gesprochen, obwohl sie direkt nebeneinander wohnen und beide preisgekrönte Schafe der selben Rasse züchten. Als bei Kiddis Schafen eine tödliche Seuche ausbricht, müssen sich die beiden Brüder allerdings zusammenraufen. Der Film ist ab zwölf Jahren freigegeben.

Den Abschluss bildet am Mittwoch, 10. April, eine französische Gute-Laune-Komödie. Die schöne Kuh Jacqueline ist Fatahs ganzer Stolz. Sein größter Traum ist es, sie eines Tages auf der Landwirtschaftsmesse in Paris zu präsentieren. Als er tatsächlich eine offizielle Einladung dazu bekommt, gibt es für Fatah kein Halten mehr. Der Film wird im Haus der Begegnung in Neuwarmbüchen, Immenzaun 13, gezeigt und ist ab sechs Jahren freigegeben.

Alle Filme beginnen jeweils um 15 Uhr, der Eintritt ist frei. Knabbersachen und Getränke dürfen die Besucher mitbringen.

Aus rechtlichen Gründen darf die Gemeinde die Filmtitel nicht nennen. Die Namen können Interessierte bei Ralf Henneberg unter Telefon (0511) 6153 2515 oder per E-Mail an ralf.henneberg@isernhagen.de erfragen. Die Titel stehen ebenfalls auf Flyern, die im Auslagekasten im Erdgeschoss des Rathauses zu bekommen sind.

Von Elena Everding