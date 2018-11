Isernhagen F.B

Herr Schultze und Herr Schröder bilden gemeinsam das WallStreetTheatre. Am Sonnabend, 10. November, ab 20 Uhr sind sie auf Einladung des Kulturvereins im Isernhagenhof zu Gast – und wollen dort eine turbulente Comedyshow mit schrägem Humor, exzentrischem Mimenspiel und viel Artistik auf die Bühne bringen.

Adrett gekleidet in Anzug und Krawatte, mit Pomade, Hornbrille und Sockenhalter, vermitteln die beiden bei ihren Shows auch dank des Akzents den Eindruck des typisch britischen Gentleman. Tatsächlich sind Herr Schultze (Christian Klömpken) und Herr Schröder (Andreas Wiegels) waschechte Deutsche. Gemeinsam absolvierten sie ihre Ausbildung an der Nationalen Britischen Zirkus- und Theaterschule Circomedia in Bristol. Und dort erhielten die beiden auch diesen ganz besonderen Blick auf britische wie deutsche Eigenarten, mit dem sie seit der Gründung des WallStreetTheatre 1993 auch international das Publikum begeistern.

In ihrem neuen Programm „Schafe tragen keine Karos“ kann man Herrn Schultze und Herrn Schröder stilecht-schottisch mit Kilt und Sporran bewundern. Sie lassen dabei nicht nur Keulen fliegen und Teller schweben, sondern produzieren mit waghalsigen Akrobatikeinlagen eigentlich immer irgendwie Chaos.

Karten für die Show des WallStreetTheatre kosten 20 Euro, ermäßigt 14 Euro. Sie sind bei der Buchhandlung Böhnert in Großburgwedel und Isernhagen H.B., beim Tui-Reisecenter Altwarmbüchen, noch bis Freitag jeweils von 9 bis 12.30 Uhr in der Geschäftsstelle des Kulturvereins auf dem Isernhagenhof, Haupstraße 68, sowie an der Abendkasse erhältlich. Vorbestellungen sind unter Telefon (05139) 894986 und per E-Mail an info@isernhagenhof.de möglich.

Von Frank Walter