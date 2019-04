Altwarmbüchen

Die Nutzerin eines BMW X1 hat am Sonnabend eine Unfallflucht zu ihren Lasten hautnah miterlebt.

Die Frau war gegen 14.15 Uhr auf dem Obi-Parkplatz an der Opelstraße in Altwarmbüchen gerade damit beschäftigt, ihren Wagen zu beladen. Eine andere Frau stieg in einen daneben geparkten Mercedes und stieß dabei mit der Tür gegen die Tür des BMW. Dann fuhr die Unbekannte davon, das Kennzeichen des Wagens ließ sich laut Polizei so schnell nicht ablesen. Beim Nachsehen entdeckte die BMW-Besitzerin dann einen leichten Lackabrieb an ihrem Fahrzeug, der Schaden liegt nach Schätzung der Polizei bei 100 Euro. Weitere Zeugen können sich unter Telefon (05139) 9910 bei der Polizei melden.

Von Frank Walter