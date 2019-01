Kirchhorst

Auf Gasflaschen abgesehen hatten es unbekannte Diebe an der Straße Im Kurzen Felde in Kirchhorst: Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kniffen die Täter dort bereits zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 12 Uhr, mit einem unbekannten Werkzeug mehrere Stäbe eines Gitterkäfigs durch. Dieser dient zur Aufbewahrung von Propan- und Industriegasflaschen. Letztlich wurden aber keine Gasflaschen entwendet. Ob die Täter gestört wurden oder der Diebstahl aus anderem Grund nicht vollendet wurde, ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls. Zeugen sollten sich im Kommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Frank Walter