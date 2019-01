Altwarmbüchen/Isernhagen F.B

Einen Schaden von rund 2000 Euro haben Unbekannte an der Königsberger Straße in Altwarmbüchen angerichtet. Zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, zerstörten sie dort eine Seitenscheibe eines BMW und bauten dann den Tachometer aus. Für diese Tat sucht die Polizei ebenso Zeugen wie für den Diebstahl zweier Autokennzeichen an der Hauptstraße in Isernhagen F.B. Dort hatte jemand im Zeitraum von Sonntag, 19 Uhr, bis Montag, 10.30 Uhr, die Nummernschilder von einem Skoda Oktavia abgeschraubt.

Von Frank Walter