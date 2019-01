Isernhagen H.B

Eine Multimediashow über Andalusien präsentieren die Naturfilmer Ulrike Hügel und Uwe Gohlke am Freitag, 1. Februar, im Saal des Gasthauses Voltmers Hof in Isernhagen H.B.

Die Dollbergener nehmen die Besucher mit auf eine mehrmonatige Reise kreuz und quer durch den Süden Spaniens. Unter dem Titel „ Andalusien – Zauber der Natur“ legen Hügel und Gohlke einen besonderen Augenmerk auf die Natur des Landes. Beide besuchen aber auch einige der weltbekannten großen und kleinen Sehenswürdigkeiten. „Wohl kaum eine andere Region im Südens des Landes vereint spektakuläre Landschaften, bemerkenswerte Tier- und Pflanzenwelt, traditionsreiche Kultur und einen temperamentvollen mediterranen Lebensstil“, kündigt Gohlke an.

Lange Sandstrände und traditionelle Landwirtschaft

Die Reise der beiden Naturbeobachter führt von langen Sandstränden über schneebedeckte Berge und in die einzige Wüste Europas bis hin in die regenreichste Gegend Spaniens. Neben traditioneller Landwirtschaft und riesigen Obst- und Gemüseanbauflächen, schützen Naturparks die noch verbliebene ursprüngliche Natur.

Vergangene Kulturen haben Spuren in einem einzigartigen Gemisch unterschiedlicher Baustile hinterlassen. Weiße Dörfer schmiegen sich malerisch an Berghänge, einst bewacht von mächtigen Burgen, deren Grundmauern noch heute weit sichtbar und über dem Land thronen. Und ganz weit im Süden erscheint der afrikanische Kontinent zum Greifen nah.

Besonders fasziniert waren die Referenten von der Vogelwelt im Doñana Nationalpark und von den Flamingos in ihrer zweitgrößten Brutkolonie Europas. Sie zeigen die Felsformationen des Naturparks El Torcal, den luftigen Wanderweg Camenito del Rey und den als Vias Verdes bezeichneten Radwanderweg auf ehemaligen Eisenbahntrassen aus der Nähe. Und nicht zu vergessen die Straße von Gibraltar, in der sich riesige Containerschiffe und Wale die Meerenge zwischen Afrika und Europa teilen müssen. Aber die beiden berichten auch über einige unerwartete Erlebnisse, mit denen sie auf im Süden Spaniens nicht gerechnet hätten.

Karten gibt es im Vorverkauf

Die Multimediashow über Andalusien beginnt um 19.30 Uhr in Voltmers Hof in Isernhagen H.B., Burgwedeler Straße 143. Karten kosten 10 Euro. Reservierungen für die Veranstaltung sind unter Telefon (0 51 77) 5 06 36 24 oder per E-Mail an Augenblicke@Huegel-und-Gohlke.de möglich.

Von Katerina Jarolim-Vormeier