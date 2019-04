Isernhagen H.B./N.B

Die Polizei hat am Sonntag gegen 23.10 Uhr in Isernhagen N.B. eine 36 Jahre alte Autofahrerin gestoppt, die ihren Wagen in Schlangenlinien über die Straße Am Ortfelde steuerte. Der Atemalkoholtest bei ihr ergab einen Wert von 1,12 Promille. Die Polizei ließ der Frau eine Blutprobe entnehmen und stellte ihren Führerschein sicher.

Auch 64-Jähriger riecht nach Alkohol

Das gleiche Schicksal ereilte einen offenbar betrunkenen 64-Jährigen, den eine Polizeistreife bereits am Freitagabend aus dem Verkehr gezogen hatte. Die Beamten hatten den Mann um 18.50 Uhr an der Stahlstraße in H.B. kontrolliert. Sie bemerkten bei ihm eine deutliche Alkoholfahne, einen Atemtest lehnte der Fahrer jedoch strikt ab. Die Polizei nahm den Mann mit ins Kommissariat zur Blutentnahme. Das Ergebnis steht noch aus. Den Führerschein zog die Polizei aber schon einmal ein.

Von Carina Bahl und Frank Walter