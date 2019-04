Neuwarmbüchen

Auf rund 5000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein Brand am Montagvormittag in einem Wohngebiet in Neuwarmbüchen verursacht hat. An der Straße Am Heisterholz standen kurz vor 11 Uhr ein zweistöckiges Spielhaus, ein Gartenhäuschen aus Holz auf dem Nachbargrundstück und eine Hecke dazwischen im Vollbrand. Die Rauchsäule war einige Hunderte Meter weit zu sehen. Die Feuerwehren aus Neuwarmbüchen und Isernhagen F.B. rückten aus und löschten den Brand.

Technischer Defekt an Elektroleitung ist Brandursache

Brandermittler der Polizei Hannover haben am Dienstagvormittag nach der Ursache geforscht – und sind fündig geworden: Ein technischer Defekt an einer Elektroleitung im Holzschuppen hat das Feuer ausgelöst, teilte ein Polizeisprecher auf Nachfrage mit.

Von Carina Bahl