Die bekannte Kabarettistin Susanne Schieble tritt am nächsten Freitag, 16. November, auf Einladung des Vereins Kulturtresen auf. Ab 19.30 Uhr wird Schieble in der Aula der Grundschule Altwarmbüchen, Bernhard-Rehkopf-Straße 11, ihr Stück „Die Seiltänzerin“ präsentieren.

Vom Aufstieg der Roberta Hausmann

Das Stück erzählt die Geschichte vom Aufstieg der Roberta Hausmann aus der Neubausiedlung zur Seiltänzerin Rosalie – ganz ohne Haus und ohne Mann. In ihrem heiter bis wolkigen Kabarettprogramm erfährt das Publikum von Susanne Schieble in der Rolle der besagten Roberta Hausmann, wie mühselig und zugleich amüsant es doch sein kann, wenn man sich als eine, „die doch alles hat“, aufmacht, um wie Hans im Glück diesen Ballast abzuwerfen. Letztendlich entdeckt sie die erträgliche Leichtigkeit des Seins.

Schieble ist auch Teil der Pudernäschen

Schieble steht seit 2010 auf der Theaterbühne in unterschiedlichen Rollen und Genres von Kabarett bis Musical. Dabei variiert sie zwischen heiterer (Selbst)ironie und tiefer, aber nie schwerer Melancholie. Im Oktober 2011 veröffentlichte sie ihren Lyrik- und Prosaband „Breit‘ ich meine Flügel aus…“, aus dem sie die gleichnamige szenische Lesung entwickelte. Die Isernhagener kennen Schieble vor allem als Teil des Ensembles Die Pudernäschen, die ebenfalls schon beim Kulturtresen in Altwarmbüchen zu Gast waren. Zudem spielte Schieble die Nana in „Kröpcke – das Hannover-Musical“.

Der Eintritt zum Auftritt am Freitag ist frei. Wie immer geht am Ende der Hut für die Künstlerin durch die Reihen. Das ehrenamtliche Team des Kulturtresens sorgt wieder für eine Auswahl an Getränken und kleinen Leckereien, die gegen eine Spende abgegeben werden. Für eine bessere Planung wird um eine Anmeldung gebeten – online auf www.kulturtresen.de.

Von Carina Bahl