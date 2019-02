Was sollte auf dem Parkplatz an der Stettiner Straße hinter dem Rathaus in Altwarmbüchen gebaut werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Ortsrat in der nächsten Woche. Die Gemeinde will den B-Plan derart ändern, dass dort Bauvorhaben möglich werden, die die Attraktivität des Zentrums steigern sollen.