Isernhagen F.B

„Hakuna Matata – Alles Disney“ lautet der Titel des 30. Herbstkonzertes des Sinfonischen Blasorchesters Isernhagen am Sonnabend, 24. November, ab 19.30 Uhr in der Scheune des Isernhagenhofs. Unter der Leitung von Musikschulleiter Andreas Fingberg-Strothmann nehmen die Musiker ihre Zuhörer mit auf eine Reise durch acht Jahrzehnte Disney-Zeichentrickfilme.

Bereits 1937 begann mit dem ersten abendfüllenden Zeichentrickfilm „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ die lange Erfolgsgeschichte der Walt-Disney-Company, die der Zeichentrick-Visionär Walt Disney 1923 gemeinsam mit seinem Bruder Roy in Hollywood gegründet hatte. Über Jahrzehnte hinweg prägte das Unternehmen die Zeichentrick-Branche und entwickelte die verwendete Technik weiter. Dabei produzierte der Konzern neben Dokumentationen, Real- und Mischfilmen auch unzählige Zeichentrickfilme für Kino und Fernsehen und schuf dabei Figuren wie Schneewittchen, Arielle und Simba, den König der Löwen. Unvergessen sind auch die Lieder: In „Das Dschungelbuch“ rät der Bär Balu zur Gemütlichkeit, in „Der König der Löwen“, lassen Timon und Pumbaa mit ihrer „Hakuna Matata“-Philosophie alle Sorgen hinter sich.

Bei ihrem Konzert werden die Mitglieder des Sinfonischen Blasorchesters Isernhagen aber auch viele andere Disney-Figuren wie Cinderella, „Die Schöne und das Biest“, Alladin und Pocahontas in die Scheune musikalisch zum Leben erwecken. Schließlich gibt das SBI am 24. November nicht nur sein mittlerweile 30. Herbstkonzert, sondern feiert auch seinen 60. Geburtstag. 1958 hatten zehn Musik-Begeisterte die Blaskapelle „Zehn Herz“ gegründet, die sich mittlerweile zu einem Orchester mit 70 Mitgliedern gemausert hat, das zahlreiche Auftritte absolviert.

Mit „Hakuna Matata – Alles Disney“ will das Sinfonische Blasorchester Isernhagen einmal mehr unter Beweis stellen, dass es weitaus mehr kann als nur Marschmusik.

Eintrittskarten kosten 15 Euro, ermäßigt 8 Euro. Sie sind bei den Buchhandlungen Böhnert in Großburgwedel und Isernhagen H.B., beim Tui-Reisecenter Altwarmbüchen und an der Abendkasse erhältlich. Vorbestellungen sind unter Telefon (05139 ) 5831 und per E-Mail an info@blasorchester-isernhagen.de möglich.

Von Frank Walter