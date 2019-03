Isernhagen F.B.

Ungewöhnliche orientalische Klänge gibt es am Donnerstag, 21. März, um 20 Uhr im Kulturkaffee Rautenkranz, Hauptstraße 68 in F.B., zu hören. Im Rahmen der Reihe Nachtkaffee gastiert das Sedaa Trio mit Weltmusik bei Karin und Stefan Rautenkranz. Bereits ab 18.30 Uhr können sich Besucher kulinarisch auf das Konzert einstimmen.

Verbindung aus orientalischer Musik mit Rock und Klassik

Sedaa: Das ist Persisch und bedeutet „Stimme“. Aus der Mongolei und dem Iran stammen die drei Musiker Naraa Naranbaatar, Nasaa Nasanjargal und Omid Bahadori. Sie verschmelzen traditionelle mongolische mit orientalischer Musik und Einflüssen aus Pop, Rock und Klassik. Zum Einsatz kommen hier eher unbekannte Instrumente wie das mongolische Nationalinstrument, die Pferdekopfgeige Morin Khuur, eine Rahmentrommel, ein Cajon und eine mongolische Oboe. Auch der Gesang ist ungewöhnlich: Die drei Musiker verwenden –wie ihre nomadischen Vorfahren –Unterton- und Kehlgesang, bei denen der Mensch mehrere Töne zugleich hervorbringt.

Auftritte auf Festivals – Award-Winner

Das Sedaa Trio ist weltweit gefragt. So trat die Gruppe unter anderem bereits beim Festival de Musica Sacra in Kolumbien, beim Haapavesi Folkfestival in Finnland und bei den „Artisti in Piazza“ in Italien auf. Hörproben gibt es im Internet unter www.sedaamusic.com/musik.html .

Karten gibt es zum Preis von 15 Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse kostet der Eintritt 20 Euro. Reservierungen werden erbeten unter Telefon (0 51 39) 9 78 90 50, (01 72) 4 34 10 92 und per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de.

Von Sandra Köhler