Isernhagen N.B

Eine Adventszeit ohne das Scheunentheater bei Familie Thies? Für viele Isernhagener Familien ist das undenkbar. Doch wer Eintrittskarten ergattern will, muss sich ranhalten.

In diesem Jahr ist am Sonnabend, 1. Dezember, das Figurentheater Die Roten Finger mit dem Stück „Die Abenteuer der Musik-Piraten“ zu Gast in der Scheune, Am Ortfelde 72. Die erste Vorstellung beginnt um 14.30 Uhr, weitere folgen um 16.30 Uhr und 18.30 Uhr. Das Theaterstück erzählt eine musikalische Piratengeschichte über Gemeinschaftssinn und Abenteuerlust mit Mitmachliedern und Musik von Mozart, Vivaldi, Wagner und anderen, neu arrangiert von der NDR-Radiophilharmonie.

Die Piraten setzten bei jeder Gelegenheit ihre Wunderwaffe, die Musik, ein. Der kleine Locke will auch Musik-Pirat werden. Doch er muss erstaunt feststellen, dass das wilde Piratenleben mit Putzen und Kochen beginnt. Auf seiner Geige quietscht er noch ziemlich herum. Als die Piraten auf einer Insel gefangen werden, muss Locke sie mit seiner Geige freispielen. Das kann nur schief gehen. Zum Glück aber träumt die Insel-Prinzessin davon, Piratin zu werden.

Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, 12. November, um 8 Uhr auf dem Hof Thies. Die Karten für 4 Euro können persönlich erworben oder unter Telefon (0511) 731745 reserviert werden.

Von Frank Walter