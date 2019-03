Neuwarmbüchen

Nach dem Raubüberfall am Sonnabendabend, 16. März, auf einen 58-Jährigen in dessen Haus an der Farster Straße in Neuwarmbüchen sind erste Zeugenhinweise bei der Polizei eingegangen. Demnach sind die beiden Täter offenbar gegen 20.10 Uhr an der Farster Straße gesehen worden. Dabei war das Duo in Begleitung einer unbekannten Frau.

Die beiden Männer sind etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und hatten schwarze Regenjacken an. Die Begleiterin wird als Anfang 20 beschrieben und ist etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß. Alle Personen haben dunkle Haare.

Die Ermittler hoffen nun auf weitere Hinweise auf diese Personen und ein von ihnen genutztes Fahrzeug. Zeugen können sich an den Kriminaldauerdienst Hannover, Telefon (0511) 109-5555 wenden.

Von Frank Walter