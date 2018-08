Isernhagen H.B

Die Polizei sucht den Eigentümer eines riesigen Wagenrads aus Holz, das früher einmal wohl an einer Kutsche seinen Dienst verrichtet hatte. Der Nutzer einer Wiese in Isernhagen H.B. hatte das im Durchmesser rund 1,60 Meter große Rad in einem Unterstand auf dem Areal entdeckt und seinen Fund am Mittwoch der Polizei gemeldet. Die Wiese liegt am Hainhäuser Weg westlich der Bahnlinie direkt an der Abzweigung zu der Kleingartenkolonie. Wie lange das Rad dort schon im Schuppen stand, ist nicht bekannt. Handelt es sich um Diebesgut, um einen Fall illegaler Abfallentsorgung? Bis sich jemand mit entsprechenden Hinweisen im Kommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, meldet, führt die Polizei den Vorfall ganz diplomatisch in der Rubrik „Sonstiges“.

Von Frank Walter