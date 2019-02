Altwarmbüchen

Erst nach einer Verfolgungsjagd durch mehrere Straßen gelingt es der Polizei einen 18-jährigen Autofahrer zu stoppen. Und das ist passiert: In der Nacht von Freitag auf Sonnabend wollen Polizeibeamte gegen 0.30 Uhr einen Autofahrer an der Kircher Straße in Altwarmbüchen kontrollieren. Doch anstatt anzuhalten gibt der Fahrer Gas und versucht mit „stark überhöhter Geschwindigkeit“ zu fliehen. So vermerkt es die Polizei später in ihrem Bericht. Die Flucht vor den Beamten geht über die Kircher, die Hannoversche, die Ernst-Grote- und Boschstraße. Schließlich gelingt es den Polizisten den Wagen in der Straße Blocksberg zu überholen und ihn zu stoppen. Am Steuer sitzt ein 18-Jähriger, neben ihm seine 16-jährige Freundin. Der junge Mann hat keinen Führerschein und das Auto gehört den Eltern des Mädchens. Diese wussten nichts von der nächtlichen Spazierfahrt der beiden. Die Polizei schreibt eine Anzeige gegen den 18-Jährigen und übergibt den Fahrzeugschlüssel anschließend an die Mutter der 16-Jährigen.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Thomas Oberdorfer