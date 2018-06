Isernhagen H.B

Nicht nur laute Lastwagen auf der Burgwedeler Straße nerven viele H.B.er. Auch das Parkgeschehen an den Wochenenden an der Bahnhofstraße beschäftigt die Anlieger. 26 abgestellte Lastwagen gleichzeitig seien es kürzlich gewesen, sagte ein Zuhörer in der jüngsten Ortsratssitzung. Manche der Fahrer verbringen die Zeit, bis ihre Sattelauflieger am Montagmorgen in den nahen Gewerbebetrieben entladen werden, mit Grillen. Viel Müll landet deshalb am Bahndamm, wo sich auch mancher aus anderen Gründen in die Büsche schlägt – Toiletten sucht man vergebens.

Bei der Verkehrsumfrage seiner Partei sei kürzlich gleich von mehreren Frauen zu hören gewesen, dass sie sich im Bahnhofsumfeld nicht mehr sicher fühlten, berichtete Oliver Kirchmair (FDP). Für Ortsbürgermeister Simon Müller (CDU) ist das Problem allerdings ein zweischneidiges Schwert. Schließlich würden die Fahrzeuge im Gewerbegebiet abgestellt. „Wo sollen die Lastwagen denn sonst hin?“ Ein Zuhörer regte an, es der Stadt Burgwedel gleich zu tun: Diese mache Gewerbebetrieben Auflagen, dass wartende Lastwagen auf deren Grundstücken abgestellt werden müssten.

Von Frank Walter