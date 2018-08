Neuwarmbüchen

Ein paar Nummern kleiner als in anderen Ortschaften fällt das Schützenfest in Neuwarmbüchen aus. Das hält die verbliebenen Mitglieder des Schützenvereins aber nicht davon ab, ihre Majestäten im kleinen Kreis dennoch gebührend zu feiern – und Neuwarmbüchener, die es ihnen gleich tun wollen, sind eingeladen, sich am Sonntag, 12. August, ebenfalls im Gasthaus Lahmann einzufinden.

Ihren König oder ihre Königin ermitteln die Schützen am Sonnabend ab 15 Uhr. Der Bürgerkönig 2018 steht dagegen bereits fest: Es ist wie im vergangenen Jahr Stefan Dahnke.

Das Schützenfest beginnt am Sonntag um 12.30 Uhr mit einem gemeinsames Festessen aus Vorspeise, Burgunder-Braten und Nachtisch. Essenmarken zum Preis von 13,50 Euro sind beim Vereinsvorsitzenden Hans-Jürgen Rennspieß, Herrenwiesen 60, im Gasthaus Lahmann sowie im Kiosk Kurze Straße erhältlich. Anschließend erfolgt die Königsproklamation.

Gegen 14 Uhr schließt sich der Festumzug mit Musik zum Scheibenannageln an. Gegen 16.30 wird dann die Rückkehr am Gasthaus Lahmann erwartet, wo die vom Vereinswirt Jochen Schlein gestiftete Festscheibe und der Trostpreis für den schlechtesten Schützen in Form einer schwarzen Scheibe ausgegeben werden. Zum Festausklang sind alle Teilnehmer eingeladen, noch einige Zeit in gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen zusammen zu bleiben.

Von Frank Walter