Isernhagen

Ach guck’ mal: Was ragt denn da in N.B. am Straßenrand in den Himmel? Auch in H.B. an der Bahnhofsstraße, in K.B. am Kircher Vorfeld und in Kirchhorst am ehemaligen „Gasthaus zum Maikäfer“ gibt es seit Kurzem wie am Ortfelde in N.B. solche Metallmasten mit vier Lautsprechern an der Spitze. Will sich Bürgermeister Arpad Bogya etwa auf diesem Wege etwa Gehör bei den Bürgern verschaffen? Oder sind vielleicht für diesen Sommer Partys in den Altdörfern mit lauter Musikbeschallung geplant? Nichts dergleichen.

Auf dem Grundstücks des Hauses Am Ortfelde Nummer 9 steht ein Mast mit vier Lautsprechern. Quelle: Philipp Bader

In Wirklichkeit handelt es sich bei den ominösen Masten um Sirenen, die den Ortsfeuerwehren künftig das Signal zum Ausrücken geben werden. Die Gemeinde bezeichnete sie auf Anfrage (noch) als „Ersatzsirenen“, weil es noch einige Zeit dauern wird, bis die neuen die bisherigen Sirenen auf den umliegenden Hausdächern ersetzen werden. Diese seien über die Jahre sanierungsreif geworden, hieß es im Rathaus. Aktuell müssen die Isernhagener also auf den neuen Alarmsound noch warten – die Masten sind bisher nicht ans Stromnetz angeschlossen.

Von Philipp Bader