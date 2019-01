Nachrichten Isernhagen - Kennt der Meilenstein in Altwarmbüchen eine Abkürzung? Alt, spitz, steinern – und voller Geheimnisse: Direkt an der Ortsdurchfahrt von Altwarmbüchen steht seit Jahrhunderten ein Obelisk, der Rätsel aufgibt. Denn 1,5 Meilen sollen es laut Inschrift bis nach Hannover sein. Wer konnte denn da nicht rechnen?

Was hat eigentlich dieser Stein in Obeliskenform am Ortseingang in Altwarmbüchen zu suchen? Quelle: Carina Bahl