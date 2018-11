Isenhagen H.B

Aus der Backstube duftet es verheißungsvoll nach Weihnachtsplätzchen. Bereits zum fünften Mal hat sich der Lions Club Burgdorf-Isernhagen in der Backstube Rathmann verabredet. Die Frauen und Männer sind angetreten, um große Mengen an Heidesand, Spritzgebäck, Butterkeksen und Vanillekipferl zu backen. Hübsch verpackt in 1400 Tüten, werden diese dann an Firmen verkauft, die das süße Gebäck zu Weihnachten an ihre Kunden verschenken.

Insgesamt 300 Kilo Teig hatte Bäckermeister Hendrik Rathmann vorbereitet. Allein aus 36 Kilo rollten 20 Mitglieder des Lions Clubs am Mittwochabend Vanillekipferl. „Das ist alles Handarbeit“, sagte Andreas Kellner. Gleich nebenan legten Lions-Präsident Hans-Werner Knebel sowie Ralf Helmrich und Michael Koop die bereits geschnittenen Heidesand auf 30 Bleche.

Zwei Tage dauerte die Back-Aktion für einen guten Zweck. Die Lions fördern mit ihrem Projekt „Fit for Life“ die Arbeit in lokalen Kindergärten und Schulen sowie bei der Ausbildung. „Ein großer Teil des Erlöses geht in diesem Jahr an den Isernhagener Verein Glücksmomente, der mit pferdegeschützter Therapie und Pädagogik kranke Kinder unterstützt“, erläuterte Knebel.

Von Katerina Jarolim-Vormeier