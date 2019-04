Jeden letzten Dienstag im Monat bietet die Lebensberatungsstelle im Familienzentrum in Altwarmbüchen eine offene und kostenlose Elternsprechstunde an. Diplom-Psychologe Joel Berends ist von 8 bis 9.30 Uhr vor Ort, um bei kleinen Unsicherheiten, aber auch größeren Problemen in der Erziehung beratend zur Seite zu stehen.