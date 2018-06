Isernhagen F.B

Das KulturKaffee Rautenkranz lädt für Donnerstag, 14. Juni, zu einer plattdeutschen Lesung der nordfriesischen Krimi-Autorin Renate Folkers ein. Sie liest aus ihrem Buch „Keen Utweg“.

Auf einem kleinen Bauernhof im Norden sieht die Welt am Neujahrsmorgen komplett anders aus, allerdings nicht besser - oder doch? Der sonst so bodenständige Landwirt Hanno Hartmann gerät in eine Situation, der er nicht gewachsen ist. Ereignisse, die sich wie eine Schlinge um seinen Hals legen, treiben ihn in die Enge. Seine Frau Hilke weiß von alledem nichts, doch das veränderte Verhalten ihres Mannes bleibt ihr nicht verborgen. Intuitiv gelingt es ihr, ihren Mann aus der Reserve zu locken. Am Silvesterabend macht Hanno reinen Tisch ...

Autorin Renate Folkers wurde 1950 auf Nordstrand in Nordfriesland geboren und wuchs plattdeutsch auf. Zu schreiben begann sie 2009, kurz bevor sie sich aus dem Berufsleben verabschiedete. 2014 wurde der erste Nordsee-Kriminalroman „Der Tote hinter dem Knick“ veröffentlicht, 2016 der zweite mit dem Titel „Ein Grab auf Sylt“. Nun ist ihr plattdeutscher Debütroman „Keen Utweg“ erschienen.

Vor zwei Jahren hat Folkers ihren Lebensmittelpunkt nach Hannover verlegt. „Meine Wurzeln sind und bleiben in Nordfriesland“, sagt Folkers. Aber nicht nur der Landstrich gefällt ihr sehr. Es ist auch die Mentalität der Menschen und insbesondere der liebenswerte Charme der plattdeutschen Sprache, mit der sie aufgewachsen ist. „Sie hat so etwas Genügsames, Argloses. Für meinen Geschmack ist sie nicht geeignet, blutrünstiges Abschlachten und Abtrennen von Extremitäten oder Schlimmeres detailliert zu beschreiben.“

Das macht die Geschichte um die Protagonisten in ihrem Roman aber nicht weniger dramatisch und spannend. Es wird gestorben, gelogen, betrogen, gehofft, gebangt und verzweifelt um Werte gekämpft. „Eine Lesung ist wie ein Theaterstück. Du musst deinen Text in Szene setzen und aufführen, was du liest, dann verstehen auch die nicht Plattdeutsch Routinierten deinen Vortrag“, so Folkers.

Die Lesung beginnt um 20 Uhr, das KulturKaffee an der Hauptstraße 68 in F.B. öffnet bereits um 18.30 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 10 und an der Abendkasse 13 Euro. Voranmeldungen und Reservierungen werden erbeten unter Telefon (05139) 9789050, (0172) 4341092 oder per E-Mail an info@rautenkranz.de.

Von Philipp Bader