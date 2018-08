Kirchhorst

Rund 300 Sonnenstunden gab es allein im Juli in der Region Hannover. Gerade jetzt sollten Hausbesitzer über die Anschaffung einer Solar- oder Photovoltaikanlage nachdenken, meint die gemeinnützige Klimaschutzagentur der Region Hannover. Denn: „Sonne satt bringt kostenlose Energie vom Dach.“ Für Eigenheimbesitzer in Isernhagen bietet sie in Kooperation mit der Gemeinde Isernhagen kostenlose Solar-Checks an.

Vom 20. August bis 14. September können Eigenheimbesitzer das Potenzial für eine Solarwärme- oder Photovoltaikanlage auf ihrem Dach prüfen lassen. Dazu kommt ein unabhängiger Energieberater ins Haus und schätzt ab, ob sich das Haus für die Anbringung einer Anlage eignet. Zudem informiert er über verschiedene Einsatzmöglichkeiten und Fördermittel. Hausbesitzer können sich telefonisch unter (0511) 22002288 oder online auf www.solar-checks.de für die einstündige Solarenergieberatung anmelden.

Zum Auftakt der Solar-Checks informieren Expertinnen und Experten der Klimaschutzagentur, der Gemeinde und der Energiewerke Isernhagen am Donnerstag, 23. August, von 18 bis 19.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Kirchhorst, Steller Straße 64, über die Beratungsaktion. Es gibt Infos zur Nutzung von Solarenergie für Heizung und Warmwasser sowie zur Stromerzeugung in Verbindung mit E-Mobilität. Außerdem geben die Fachleute Hinweise zu Beratungsangeboten und Fördermitteln. Fragen sind mäglich, der Eintritt ist frei.

Von Martin Lauber