Kirchhorst

Das Diebesgut ist stattliche drei Meter hoch und stand zuletzt am Straßenrand in Kirchhorst: Unbekannte haben an der Neuwarmbüchener Straße eine erst vor wenigen Wochen eingepflanzte Linde gestohlen – und es war nicht die erste derartige Tat.

Zwei Arbeiter waren nötig gewesen, um die Linde im Auftrag der Gemeinde Isernhagen in der Woche vor Weihnachten in ihr Pflanzloch zu stellen und den umfangreichen Wurzelballen mit Erde zu bedecken. Rund 200 Euro teuer war der Baum, hinzu kamen die Kosten für die Arbeitsleistung und die Pfosten für die Befestigung an der Neuwarmbüchener Straße nahe des Abzweigs des Schilfgrunds. Verschwunden ist die Linde zwischen dem 18. Dezember und Freitag, 14. Januar.

Laut Gemeindesprecherin Svenja Theunert hatte an dieser Stelle vor drei Jahren ein großer Baum entfernt werden müssen. Um die bestehende Allee wieder zu komplettieren, hatte die Gemeinde nachgepflanzt. Doch offenbar passte das irgendjemandem nicht in den Kram: „Die Nachpflanzung wurde nun zum wiederholten Mal durch Unbekannte entfernt“, teilte die Sprecherin mit. Laut der Polizei hatte es seit April 2017 insgesamt drei Versuche gegeben, die Lücke in der Allee zu schließen. „Die Bäume wurde jeweils innerhalb kürzerer Frist entwendet.“ Bei der Tatausführung sei von einigem Arbeitsaufwand und -dauer sowie der Verwendung eines entsprechenden Fahrzeugs auszugehen.

Die Gemeinde hat den Diebstahl im Kommissariat in Großburgwedel angezeigt. Die Polizei, Telefon (05139) 9910, hofft nun auf Zeugenhinweise.

Von Frank Walter