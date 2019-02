Kirchhorst

Einen Heizlüfter von noch unbekanntem Wert hat ein Dieb am Mühlenweg in Kirchhorst erbeutet. Laut einer Polizeisprecherin verschaffte sich der Täter am Freitag zwischen 0 und 14 Uhr dort Zutritt zu einem Rohbau, indem er eine Verbretterung aufhebelte. Wer Verdächtiges beobachtet hat, sollte sich unter Telefon (05139) 9910 an die Polizei wenden.

Von Frank Walter