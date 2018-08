Isernhagen N.B

Das Helfernetzwerk Isernhagen und die Jugendpflege der Gemeinde laden für Sonntag, 26. August, zu einem großen Sommer-Kinderfest nach Isernhagen N.B. ein.

Alle Kinder bis zu zwölf Jahren, gern auch mit Begleitung, können von 14 bis 17 Uhr gemeinsam einen schönen Nachmittag mit vielen Spielen verbringen. Am Jugendtreff in der Nedden’schen Stiftung, Am Ortfelde 74c (hinter dem Standesamt), sind dann Geschicklichkeit, Zusammenarbeit, Kreativität und viel Spaß am Mitmachen gefragt. Zur Stärkung gibt es Kuchen und Getränke gegen eine kleine Spende, die dem Helfernetzwerk zugute kommt. Nur bei Regen muss das Fest ausfallen. Das Helfernetzwerk will dann auf seiner Facebook-Seite informieren.

Die Ehrenamtlichen des Helfernetzwerkes haben sich die Integration der in Isernhagen angekommenen Geflüchteten auf die Fahnen geschrieben. Nach der „Willkommenskultur“ wollen sie ihnen nun zu einer realistischen „Weiterkommenskultur“ verhelfen. Dazu gehören die Vertiefung der Deutsch-Kenntnisse, die Förderung der Begegnung zwischen Deutschen und Geflüchteten, die Vermittlung von Kenntnissen über das Leben in Deutschland sowie die Unterstützung bei der Suche nach Praktika, Arbeitsplätzen und Wohnungen.

Von Frank Walter