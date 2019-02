Isernhagen N.B

Natur- statt Brandschutz: Seit 20 Jahren gibt es inzwischen das Nistkastenprojekt der Jugendfeuerwehr Isernhagen N.B. Jahr für Jahr werden die mehr als 55 Nisthilfen im Landschaftsschutzgebiet südlich der Niedernhägener Bauerschaft mit Unterstützung der örtlichen Landwirte gereinigt. Die Bilanz des diesjährigen Frühjahrsputzes kann sich sehen lassen: Alle Nistkästen waren besetzt.

Sogar Wespen ziehen in die Nistkästen ein

Feldsperrlinge, Blau- und Kohlmeisen, Trauerschnäpper, Kleiber und Stare hatten dort ein Zuhause gefunden und ihre Brut aufgezogen. Aber nicht nur Vögel nahmen die Quartiere dankend an: In einem Kasten fand sich ein Lager für Eicheln – vielleicht das Versteck eines Eichhörnchens? In einem anderen Kasten entdeckte die Jugendfeuerwehr ein inzwischen verwaistes Wespennest.

Quelle: privat

Jugendfeuerwehr trifft sich donnerstags im Gerätehaus

Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren, die das nächste Mal dabei sein möchten, aber auch Lust auf die vielen weiteren Aktivitäten haben, sind beim Übungsdienst der Jugendfeuerwehr donnerstags um 18 Uhr im Feuerwehrgerätehaus willkommen. Weitere Informationen gibt es bei Jugendwart Torben Bohnet unter Telefon (0511) 7795163.

Von Carina Bahl