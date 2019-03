Die Christophorusgemeinde hat ihr 3000 Quadratmeter großes Grundstück nördlich der Kirche in Altwarmbüchen verkauft – für 800.000 Euro an eine private Interessengemeinschaft. Während dort bald Einfamilienhäuser entstehen, will die Kirche mit dem Erlös den Neubau ihres Gemeindehauses voranbringen.