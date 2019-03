The Gregorian Voices treten am Donnerstag, 21. März, in der St.-Marien-Kirche in Isernhagen K.B. auf. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf läuft. Die acht Sänger präsentieren ein Programm, das auch Pop-Songs im gregorianischen Stil beinhaltet.