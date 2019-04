Isernhagen F.B

Kaum ein Jazzpianist kennt das KulturKaffee Rautenkranz in Isernhagen F.B. wohl so gut wie Henning Pertiet. Zigmal hat er dort schon sein Publikum begeistert, oft in Begleitung. Am Ostermontag, 22. April, widmet Pertiet sein Konzert gemeinsam mit dem Jazzpianisten Joe Pentzlin dem verstorbenen Gottfried Böttger, der ebenfalls schon in Isernhagen zu hören war. Das Konzert „Ein Abend für Gottfried“ beginnt um 20 Uhr an der Hauptstraße 68 Isernhagen F.B.

Pentzlin trat 35 Jahre als Duo mit Böttger auf

Joe Pentzlin wurde 1936 in Berlin geboren. Er spielt seit mehr als 40 Jahren Blues und Boogie-Woogie. Der Vollblutmusiker trat 35 Jahre lang mit Gottfried Böttger als Tastenduo auf. Zusammengefunden hatten sich die beiden Musiker per Zufall. Ab 1976 veröffentlichte Pentzlin Schallplatten und gab Tourneen mit dem amerikanischen Saxophonist und Sänger Eddie „Cleanhead“ Vinson und eben Gottfried Böttger.

Henning Pertiet hat das Talent seines Onkels geerbt

Auch Henning Pertiets Weg ist geprägt von vielen Hundert Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Alter von 23 Jahren entdeckte Pertiet zunächst das Boogie-Woogie-Piano für sich. Durch den Kontakt zur Hamburger Musikszene und den dort lebenden Pianisten Axel Zwingenberger, Jo Bohnsack, Joja Wendt und Gottfried Böttger (der ein Onkel von Henning Pertiet war) konnte er die Grundlagen dieser Musik direkt von jenen lernen, die er bewunderte. Zunächst war er solistisch und im Trio tätig. Im April 1996 veröffentlichte Henning Pertiet sein erstes Soloalbum – und es sollte nicht das letzte bleiben. 2017 gewann er den German Blues Award.

Karten gibt es ab 20 Euro

Karten für das Konzert im KulturKaffee in Isernhagen kosten 20 Euro im Vorverkauf und 25 Euro an der Abendkasse. Einlass ist ab 18.30 Uhr. In die Tasten greifen die beiden Pianisten ab 20 Uhr. Reservierungen sind unter Telefon (05139) 9789050 und (0172) 4341092 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de möglich.

Von Carina Bahl