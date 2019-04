Am Mittwoch, 24. April, gibt es ab 19.30 Uhr das nächste Konzert am Kulturtresen in der Grundschule Altwarmbüchen. Auf der Bühne stehen diesmal Andy Reed mit Slightly Piccadilly und Matthias Wesslowski – gemeinsam bietet sie jede Menge Blöff Stuff. Der Eintritt ist frei.