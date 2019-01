Isernhagen H.B.

Böse Überraschung für den Besitzer eines General Motors-SUV in Isernhagen H.B.: Als er am Donnerstagabend gegen 20 Uhr zu seinem an der Eisenstraße abgestellten Wagen zurückkam, fand er sein Auto beschädigt vor. Die Fahrertür war eingedrückt. Das Fahrzeug stand seit Dienstagmittag an der Straße. Vermutlich – so die Polizei in ihrem Bericht – ist ein Autofahrer mit seinem Wagen beim Ausparken von einem der Senkrechtparkplätze auf der gegenüberliegenden Straßenseite in den SUV gefahren. Die Polizei gibt den entstandenen Sachschaden mit 1000 Euro an und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten etwaige Zeugen sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 im Polizeikommissariat Großburgwedel zu melden. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen finden Sie hier.

Von Thomas Oberdorfer