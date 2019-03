Kirchhorst

Ein bisher Unbekannter Autofahrer hat am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr ein Standrohr an der Sattlerstraße in Kirchhorst gerammt – und ist geflüchtet. Die Folge: Eine meterhohe Wasserfontäne bahnte sich ihren Weg und flutete eine Baustelle. Die Feuerwehren aus Kirchhorst und Stelle waren im Einsatz.

Standrohr war gut sichtbar markiert

Das Standrohr war an das Trinkwassernetz angeschlossen worden, um die Baustelle an der Sattlerstraße zu versorgen. Laut Feuerwehr war es mit einer auffälligen Abdeckung gut sichtbar auf einer Verkehrsinsel zwischen zwei Parkbuchten aufgestellt worden. Das reichte aber anscheinend nicht: Ein Autofahrer übersah das Standrohr und rammte es so stark, dass die Feuerwehr es am Ende krumm und abgerissen vorfand.

Ein Unbekannter hat das Standrohr so fest gerammt, dass es abgerissen ist. Quelle: Feuerwehr

Feuerwehr kann Kurzschluss verhindern

Beim Eintreffen der Feuerwehren, die mit 16 Einsatzkräften vor Ort waren, hatten sich bereits im Bereich einer Elektroverteilung auf der Baustelle höhere Wasserstände angesammelt, die zu einem Kurzschluss hätten führen können. Noch rechtzeitig konnten die Einsatzkräfte den Unterflurhydranten abschiebern und die Einsatzstelle nach gut 30 Minuten an die Polizei übergeben.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und hofft auf Zeugenhinweise. Der entstandene Schaden soll sich auf 20.000 Euro belaufen. Wer den Unfall beobachtet hat, sollte sich im Kommissariat in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Carina Bahl