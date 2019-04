Isernhagen H.B./N.B

Sirenengeheul hat am Dienstag gegen 7 Uhr die Aktiven der Ortsfeuerwehren aus Isernhagen H.B. und N.B. zum Einsatz gerufen. Zu löschen gab es allerdings nichts: Auslöser war ein Fehlalarm, der laut des H.B.er Ortsbrandmeisters Tobias Plesse aus Arbeiten an einer Brandmeldeanlage bei einer Firma an der Chromstraße resultierte. Die Ortsfeuerwehr H.B. kontrollierte zur Sicherheit die Lage vor Ort, die Ortsfeuerwehr N.B. konnte den Einsatz abbrechen.

Von Frank Walter