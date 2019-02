Kirchhorst

Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr haben am Dienstagmorgen mitten in Kirchhorst eine 71-jährige Frau aufgefunden, die augenscheinlich bereits mehrere Tage tot in ihrer Wohnung gelegen hatte.

Die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Kirchhorst, Stelle und Altwarmbüchen waren um 10.54 Uhr zu einer Türöffnung alarmiert worden, weil in der Wohnung eine hilflose Person vermutet wurde. Den ehrenamtlichen Rettern gelang es auch, eine Seiteneingangstür zu öffnen, doch die ebenfalls anwesenden Polizisten konnten die Wohnung zunächst nicht betreten: Im Haus befand sich ein Schäferhund, der laut Gemeindefeuerwehrsprecher Philipp Suppan offenbar mehrere Tage lang weder Futter noch Wasser erhalten hatte und aggressiv auf das Eindringen der Rettungskräfte reagierte.

Die Polizei alarmierte daraufhin ihre fachkundigen Kollegen der Hundestaffel nach. Diese konnten den unterernährten Schäferhund letztlich einfangen. Laut Polizeisprecher Philipp Hasse wurde der Hund ins Tierheim Krähenwinkel gebracht. Mit dem Tod der Frau hat der Schäferhund nichts zu tun: „Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor“, so der Polizeisprecher.

Von Frank Walter