Klassikliebhaber kommen am Sonntag, 5. August, gleich doppelt auf ihre Kosten in Isernhagen: Um 15 Uhr beginnt das Konzert von Cellist Roland Baumgarte auf dem Wöhler-Dusche-Hof. Ab 17 Uhr bietet Alexey Lebedev Weltklassik am Klavier im Isernhagenhof.