Altwarmbüchen/Isernhagen N.B

In zwei Fällen sind Autofahrer am Dienstag nach Verkehrsunfällen geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Auf dem Rewe-Parkplatz an der Bothfelder Straße in Altwarmbüchen streifte ein Unbekannter zwischen 8.30 und 9.05 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen weißen BMW. Die Schadenshöhe am vorderen Stoßfänger schätzt die Polizei auf 1500 Euro. Dieser Unfallverursacher fuhr ebenso davon wie ein weiterer Autofahrer, der ebenfalls am Dienstag zwischen 8.30 und 18 Uhr an der Dorfstraße in Isernhagen K.B. nahe der Kirche im Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten Skoda touchierte– ein Schaden von etwa 400 Euro. Zeugen sollten sich im Polizeikommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, melden.

Von Frank Walter