Isernhagen F.B

Eine Woche nach dem brutalen Überfall mit Baseballschlägern auf einen jungen Mann in Isernhagen F.B. hofft die Polizei immer noch auf Zeugenhinweise, die bei der Suche nach den Tätern weiterhelfen. Bislang habe sich leider trotz des Aufrufes kein einziger weiterer Hinweisgeber gemeldet, sagte Polizeisprecher Bernd Klapproth am Donnerstag auf Nachfrage. Immerhin verdichten sich die Hinweise auf das mögliches Tatmotiv.

Drei maskierte Männer hatte am 25. Oktober gegen 20.15 Uhr an der Wohnung eines 26-Jährigen an der Straße Am Lohner Hof in Isernhagen F.B. geklingelt. Als der junge Mann öffnete, attackierten ihn die Täter sofort mit Pfefferspray und schlugen dann mit Baseballkeulen auf ihn ein. Der Angegriffene erlitt Prellungen und Schürfwunden, er musste über Nacht im Krankenhaus verbleiben. Der Polizeisprecher sprach von schmerzhaften Verletzungen. Angesichts der genutzten Tatwerkzeuge sei das Opfer aber sogar noch glimpflich davongekommen. Die Polizei ermittelt auch nicht wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, sondern „nur“ wegen gefährlicher Körperverletzung.

Eine weitere Befragung des jungen Mannes habe den Sachverhalt untermauert, den das Opfer bereits am Abend der Tat zu Protokoll gegeben hatte, so Klapproth. Im Raum steht der Verdacht, dass der Angriff mit einer ehemaligen Beziehung des heute 26-Jährigen zu tun hat. Bereits vor etwa einem Jahr soll es zu einer allerdings verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. „Wir prüfen, ob da ein Zusammenhang besteht“, so der Polizeisprecher.

Die Ermittler hoffen nach wie vor auf Zeugen des abendlichen Geschehens am 25. Oktober an der Straße Am Lohner Hof, insbesondere auch zu verdächtigen Fahrzeugen. Eine Nachbarin hatte die Zeugen durch Schreie vertrieben. Sie hatte allerdings ebenso wenig wie das Opfer der Prügelattacke die maskierten Angreifer näher beschreiben können. Die Befragung weiterer Nachbarn hatte nichts ergeben.

Dabei hatten sich die Täter an jenem Abend möglicherweise mehr als eine Stunde lang in der näheren Umgebung aufgehalten: Bereits gegen 19 Uhr hatte ein Zeuge an der nahen Straße Landesgut Lohne zwei ihm verdächtig vorkommende Personen entdeckt, die wie die späteren Täter dunkel gekleidet waren. Eine Sofortfahndung war ergebnislos geblieben, kurz darauf hatte sich der Überfall ereignet.

Das Kommissariat Großburgwedel ist unter Telefon (05139) 9910 zu erreichen.

Von Frank Walter