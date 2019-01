Isernhagen F.B

Kai Niggemann und Henning Pertiet bilden gemeinsam das Projekt Grat. Am Donnerstag, 7. Februar, sind sie ab 20 Uhr im KulturKaffee Rautenkranz in Isernhagen F.B. zu Gast.

Die Grat-Musik hört sich an wie der Soundtrack zu einem Traum, wie Science-Fiction-Pop aus einem Paralleluniversum. Ein Experiment mit dem Zufall, das Zuhörer aus dem Stuhl reißen und in die Mitte der Tanzfläche werfen kann. Halb meditativ, halb improvisiert und stark beeinflusst von der Literatur des mit dem Surrealismus verwandten Magischen Realismus’.

Grat bezieht viel Einfluss aus den verschlungenen Karrieren der beiden Musiker, aus Elektronic, Jazz, Blues, Noise, Industrial und Soundtracks für Film und Theater. Beide Künstler nutzen die Buchla 200e Electric Music Box, ein seltenes elektronisches Instrument, das einen Paradigmenwechsel für die elektronische Musik bedeutete, als es 2004 auf den Markt kam. Dabei handelt es sich um ein Hybridsystem mit digitalen Mikroprozessoren, ähnlich einem Synthesizer.

Nur wenige Musiker haben das Gerät ausprobiert, und den wenigsten gelang es, den Buchla zu meistern. Kai Niggemann und Henning Pertiet sind zwei der maßgeblichen Künstler, die mit dem Buchla arbeiten und live auftreten. Zum Konzert in Isernhagen wird die erste CD von Grat veröffentlicht und präsentiert.

Der Kölner Niggemann bezeichnet sich selbst als Soundartist. Er ist Mitglied des Projekts Resonator und Komponist und Performer für das European Bridges Ensemble. Er kreiert eine poetisch-abstrakte Musik mit Hilfe der Buchla 200e Electric Music Box. Niggemann nutzt den modularen Synthesizer und vor allem die darin enthaltenen Zufallsgeneratoren. Dabei ist er auf der Suche nach charakteristischen Klangfarben und rhythmischen Strukturen, die aus vom Musiker gewichteten Zufallsstrukturen entstehen. Meist mit dem Rücken zum Publikum stehend, gewährt er Einblicke, wie diese Musik entsteht.

Der Boogie-Woogie- und Blues-Pianist Henning Pertiet ist regelmäßig im KulturKaffee Rautenkranz zu Gast. Er geht aber gern auch neue Wege – auch mal am Rande von Blues, Boogie & Jazz, wie bei Improvisationen an Kirchenorgeln oder Experimenten auf dem Buchla 200.

Der Eintritt im KulturKaffee Rautenkranz, Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B., beträgt im Vorverkauf 15 Euro, Studenten und Schüler zahlen 10 Euro. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr mit der Möglichkeit, sich kulinarisch auf den Abend einzustimmen. Voranmeldungen und Reservierungen sind erbeten unter Telefon (05139) 9789050 oder (0172) 4341092 oder per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de.

Von Frank Walter