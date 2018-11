Isernhagen

Am Volkstrauertag am Sonntag, 18. November, wird wieder in allen Isernhagener Ortsteilen an die Kriegstoten und die Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen erinnert. „Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Bürgerinnen und Bürger unserer Einladung folgen würden, um auch in der heutigen Zeit ein Zeichen gegen Krieg, Gewalt, Hass und Fremdenfeindlichkeit zu setzen. Wir möchten der unzähligen Kriegstoten, als ständige Mahnung zum Frieden, gemeinsam mit Ihnen gedenken“, heißt es in einem gemeinsamen Aufruf der sieben Ortsbürgermeister.

Die Altwarmbüchener treffen sich nicht wie sonst direkt auf dem Friedhof, sondern um 10 Uhr in der evangelischen Christophoruskirche an der Bernhard-Rehkopf-Straße. Pastor Sebastian Müller führt durch den Gottesdienst, die Ansprache für den Ortsrat hält Ortsbürgermeister Philipp Neessen. Im Anschluss erfolgt gegen 11 Uhr die Kranzniederlegung auf dem alten Friedhof. Der Posaunenchor der Christophorusgemeinde wird das Gedenken musikalisch umrahmen, die Ansprachen halten erneut Müller und Neessen. Die Ehrenwache übernimmt die Ortsfeuerwehr. Teilnehmer haben die Möglichkeit, für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zu spenden. Im Anschluss geht es zurück in den Gemeinderaum der evangelischen Kirche, wo warme Getränke bereitstehen.

Der Volkstrauertag in Kirchhorst steht unter der Überschrift „Eine Stunde des Gedenkens und der Mahnung zum Frieden“. Den Gottesdienst ab 9 Uhr in St. Nikolai gestalten Pastor Jens Seliger, Mitglieder des Ortsrates und Vertreter der Vereine. Kirchhorster Bürger steuern die Musik bei, die Ortsfeuerwehr Stelle übernimmt die Kranzniederlegung am Ehrenmal am Schulweg. Anschließend besteht bei einem Imbiss und Getränken in der Begegnungsstätte Alte Schule die Möglichkeit zum Gedankenaustausch.

Der Ortsrat Neuwarmbüchen bittet die Bürger zu einem „Tag des Friedens für alle“ in die Friedhofskapelle. Pastor Seliger und Konfirmanden gestalten den Gottesdienst ab 11 Uhr. Gegen 11.30 Uhr beginnt der weltanschauliche Teil der Veranstaltung. Um 12 Uhr wird der Kranz am Ehrenmal niedergelegt, danach geht es zu warmen Getränken in das Haus der Begegnung.

Die Ortsbürgermeister und die Vereine und Verbände der vier Bauerschaften sowie der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge laden wieder zu einer gemeinsamen Gedenkstunde nach Isernhagen K.B. ein, die der Feuerwehrmusikzug H.B. begleitet. Um 9.45 Uhr versammeln sich die Vereine und Verbände mit ihren Fahnen an der Alten Schule, um 10 Uhr beginnt Pastor Karsten Henkmann den Gottesdienst. Die Ansprache zum Volkstrauertag übernimmt diesmal K.B.s Ortsbürgermeister Matthias Kenzler. Danach erfolgt die Kranzniederlegung am Gedenkstein des Bundes der Vertriebener.

Im Anschluss an das gemeinsame Gedenken in K.B. wird in H.B. noch ein Kranz für die zivilen Bombenopfer des Zweiten Weltkriegs an der Gedenkstätte am Kindergarten niedergelegt. Auch hierzu lädt der Ortsrat die Bürger ein.

Halbmast-Beflaggung ist nicht möglich Wie zu anderen Anlässen auch werden am Volkstrauertag in Isernhagen unter anderem auf dem Marktplatz die Flaggen gehisst. Der „Beflaggungserlass der Bundesregierung“ schreibt dies am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus’ (27. Januar), am Tag der Arbeit (1. Mai), am Europatag (9. Mai), am Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes (23. Mai), an den Jahrestagen des 17. Juni 1953 und des 20. Juli 1944, am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober), am Volkstrauertag (zweiter Sonntag vor dem ersten Advent) sowie zu Bundestags- und Europaparlamentswahlen vor. Aufgrund eines Kabinettsbeschlusses werden Dienstgebäude zudem seit 2015 alljährlich am 20. Juni, dem Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung, beflaggt. Einem Passus des Erlasses kann die Gemeinde Isernhagen auf dem Marktplatz allerdings nicht Folge leisten – am Volkstrauertag wie am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus halbmast zu flaggen. An den recht kurzen Masten dicht an der Bothfelder Straße würden Flaggen auf halber Höhe den Busverkehr beeinträchtigen. Auch am Sonntag werden die Flaggen in Altwarmbüchen deshalb wieder auf Vollmast gezogen – allerdings samt Trauerflor.

Von Frank Walter