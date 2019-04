Isernhagen H.B

Erheblichen Aufwand betrieben hat ein Einbrecher, um in eine Wohnhaus in Isernhagen H.B. einzusteigen. Wie einen Polizeisprecherin mitteilte, kletterte der Unbekannte in der Nacht zu Sonnabend zunächst auf das Carport des Einfamilienhauses am Hainhäuser Weg. Von dort aus machte er sich am Dach des Hauses zu schaffen: Er hob Dachziegel heraus und begann, die Dachhaut aufzubohren, um so ins Gebäudeinnere zu gelangen.

Ein Zeuge hörte gegen 0.20 Uhr verdächtige Geräusche und alarmierte die Polizei. Möglicherweise bekam das der Täter mit: Als die Beamten kurz darauf vor Ort waren, war der Einbrecher bereits geflüchtet. Ins Haus war er nicht gelangt. Die Polizei hofft nun auf weitere Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich Hainhäuser Weg. Zeugen sollten sich unter Telefon (05139) 9910 melden.

Mit statistisch 307 Einbrüchen pro 100.000 Einwohner liegen Isernhagen und Burgwedel weiterhin deutlich über dem Landesdurchschnitt mit 141 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Das hat die gerade vorgestellte Kriminalstatistik für 2018 des Polizeikommissariats ergeben.

Von Frank Walter