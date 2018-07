Einbrecher steigen in Schule ein

Nachrichten Isernhagen - Einbrecher steigen in Schule ein Bei einem Einbruch in die Heinrich-Heller-Schule in Altwarmbüchen sind drei Laptops gestohlen worden. Zur Beute gehörten auch eine Kasse und Fruchtsaftgetränke aus der Cafeteria.

Unbekannte Täter haben drei Laptops, eine Kasse und Fruchtsaftgetränke in der Heinrich-Heller-Schule an der Jacobistraße in Altwarmbüchen gestohlen. Quelle: Archiv